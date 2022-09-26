Apple Watch UItra проверили на прочность

Блогер на YouTube-канале TechRax проверил на прочность новые часы Apple Watch UItra. Он кидал их с высоты, помещал в банку с гвоздями, но самым жестким испытанием стал молоток. На удивление часы оказались довольно прочными.

Естественно, под конец теста часы не смогли выдержать несколько мощных ударов молотка, но первым под удар попал стол и только потом часы треснули и перестали подавать признаки жизни.

Напомним, что Apple Watch UItra позиционируются, как профессиональное устройство для дайверов, скалолазов и многих других экстремалов.

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