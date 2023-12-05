Apple Watch снова спасли жизнь человеку

Житель Розуэлла (США) рассказал, что умные часы Apple Watch спасли ему жизнь, когда он получил серьезную травму в лесу.

Майк Менанд гулял в Национальной зоне отдыха реки Чаттахучи со своими собаками, однако, животные резко побежали вперед, сбили хозяина с ног и утащили с тропы. Мужчина больше не мог двигаться и испытывал жуткие боли.

Функция обнаружения падения на его Apple Watch определила наличие проблемы и помогла ему вызвать скорую помощь. После звонка сотрудники службы 911 находились на связи с ним до тех пор, пока не приехала экстренная служба. Мужчина рассказал, что Apple Watch – единственное, что могло его спасти, так как он не мог дотянуться до своего iPhone, а поблизости никого не было.

В итоге Менанду установили в ногу титановый стержень, который служит напоминанием об инциденте. Однако, все могло обернуться гораздо хуже, поскольку месяц спустя 46-летняя женщина не выжила, упав в том же парке.

Apple Watch не первый раз спасают жизни людей. В ноябре жителя Лас-Вегаса спасли после того, как он потерял сознание из-за низкого уровня сахара в крови. А два года назад учитель из Нью-Гэмпшира катался на коньках и провалился под лед. В обоих случаях трагедии удалось избежать благодаря умным часам.