Apple Watch Series 3 продают на eBay за $100

На сайте eBay продают Apple Watch Series 3 за $100. Эта модель умных часов была представлена еще в 2017 году, но до сих пор вполне себе работоспособна.

На сайте предлагается 42-миллиметровая версия с поддержкой GPS и 4G LTE, которая официально уже снята с производства. Найти такие часы за аналогичную цену будет непросто.

В описании у продавца сообщается, что устройства находятся в хорошем состоянии и могут иметь незначительные царапины.

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