Apple хотела выпустить Watch Pro

Появилась утечка, которая указывает на намерение компании Apple выпустить смарт-часы под маркой Apple Watch Pro. Во всяком случае, косвенные улики для этого есть.
В Twitter опубликовали файл от 26 февраля 2015 года. Его нашли в файловой системе оригинальной версии Apple Watch, в папке с логотипами. Судя по нему, в компании как минимум не исключали использования приставки Pro в сегменте своих смарт-часов. Предполагается, что это были бы более дорогие модели.
На это указывает тот факт, что Apple использует приставку Pro в наименованиях продуктов высокого класса. Например, в Купертино выпускают iPad, Mac, iMac, MacBook, iPhone и AirPods с приставкой Pro.
На данный момент официальных заявлений от компании не поступало.
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