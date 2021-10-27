Apple хотела выпустить Watch Pro

Появилась утечка, которая указывает на намерение компании Apple выпустить смарт-часы под маркой Apple Watch Pro. Во всяком случае, косвенные улики для этого есть.

В Twitter опубликовали файл от 26 февраля 2015 года. Его нашли в файловой системе оригинальной версии Apple Watch, в папке с логотипами. Судя по нему, в компании как минимум не исключали использования приставки Pro в сегменте своих смарт-часов. Предполагается, что это были бы более дорогие модели.

Upon looking into some of the demo content files on a 2015 Apple Watch Demo (A1623), I discovered an image of logo for an unknown model of Apple Watch. Not sure if “Apple Watch Pro” is an unreleased model, or is just some place holder text. #appleinternal pic.twitter.com/kbpzBGrokX — Apple Demo (@AppleDemoYT) October 25, 2021

На это указывает тот факт, что Apple использует приставку Pro в наименованиях продуктов высокого класса. Например, в Купертино выпускают iPad, Mac, iMac, MacBook, iPhone и AirPods с приставкой Pro.

На данный момент официальных заявлений от компании не поступало.