Новости

Apple Watch могут получить NFC-ремешки

Компания Apple получила патент на NFC-ремешки, предназначенные для Apple Watch. Судя по описанию документа, они позволят автоматически изменить циферблат и запускать приложения.

NFC-модуль встроен в крепление ремешка. После его установки в Apple Watch, он начнет синхронизироваться с NFC часов. После этого произойдет автоматическая смена циферблата, который будет сочетаться с ремешком.

Более того, установка спортивного ремешка запустит установку или запуск специализированного приложения.

Стоит не забывать, что это только патент, которыми Apple владеет в большом количестве. Поэтому не факт, что он дойдет до реализации.

💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм

Теги: 
Источник:
PatentlyApple

Последние посты

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии