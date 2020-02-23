Apple выпустит компьютеры на ARM-процессоре в 2021 году

Продолжают муссироваться слухи о том, что в недрах Apple идет разработка ARM-чипов. Теперь это не слухи, а практически подтверждённая информация. Apple намерена уже в следующем году начать переходить с x86-архитектуры на ARM-чипы в своих компьютерах. Напомним, что ARM-чипы сейчас используются в смартфонах и планшетах.

Почему это важно для Apple и какое преимущество это может дать новым устройствам? Во-первых, компания из Купертино практически лишится зависимости от Intel, которая хоть и поставляет для производителя процессоры, но часто задерживает поставки. Во-вторых – на производстве собственных чипов можно сэкономить практически в два раза, что в нынешних условиях является чуть ли не делом первой важности.

Что уже сделано? Не так давно стало известно, что Apple уже наладила производство новых чипсетов для мобильных устройств. А поэтому, как уверяют разработчики, новый iPad Pro станет мощнее большинства современных ноутбуков. И достигается это тем, что софт наилучшим образом адаптирован под ARM-чипы, которые создает сама компания.

Подобным уже занимаются представители Microsoft: они также намерены в будущем внедрить подобные чипсеты в компьютеры. Ведь Windows 10 поддерживает эту архитектуру, и даже дает некоторые преимущества. Так, устройства на ARM-чипах более автономные и позволяют подключаться к интернету даже в заблокированном состоянии. Что касается производительности, то она уже приближается к показателю современных ультрабуков среднего сегмента.