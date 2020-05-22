Apple выпустит AR-гарнитуру в форме очков Стива Джобса

Джон Проссер – известный инсайдер, который предоставляет практически всегда верную информацию. В этот раз он заявил, что Apple готовится к выпуску AR-гарнитуры под названием Apple Glass.

Дизайн устройства будет напоминать очки с круглой оправой, которую носил основатель компании Стив Джобс. Их будет несколько видов, а также специальное издание Steve Jobs Heritage Edition с самым высоким ценником среди подобных моделей – 499 долларов. Таким образом Apple рассчитывает на фанатов, которым не так будут важны деньги, чтобы отдать дань уважения основателю корпорации.

Apple Glass могут представить осенью вместе с iPhone 12, но из-за пандемии полноценная презентация пройдёт только в марте следующего года.