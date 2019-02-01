Apple выпустила публичную iOS 14 beta 5

Сегодня Apple выпустила публичную бета-версию грядущих обновлений iOS 14 и iPadOS 14. Хоть публичная бета и называется пятой версий, чтобы соответствовать бета-версиям разработчиков, на самом деле она представляет собой четвертую бету, которая была ранее доступна разработчикам.

Установить новую iOS 14 могут участники программы тестирования Apple.

Бета 5 для разработчиков представила более крупный вариант виджета Apple News, колесико часов с прокруткой для таких приложений, как Будильник, возможность включения уведомлений о воздействиях и функцию лучшего скрытия фотоальбомов. Новые дополнения также доступны в сегодняшней публичной бета-версии.