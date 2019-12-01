Apple выпустила новую зарядку для Apple Watch
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Новости

Apple выпустила новую зарядку для Apple Watch

Apple Watch Charging Pad – новое зарядное устройство от американского производителя. Этот девайс поставляется в комплекте со съемным кабелем USB-C. Сам девайс хоть и имеет лицензию Apple, но его сборкой занимается компания Satechi.

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Стоит сказать, что наличие разъема USB-C способствует универсализации зарядного устройства. Поэтому его можно подключать как к устройствам с таким разъемом, например, MacBook и iPad Pro. Более того, если устройство находится на определенном расстоянии, тогда можно воспользоваться кабелем.

Если говорить о стоимости данного девайса, то сейчас на сайте производителя стоит ценник в 44,99 долларов. Стоит отметить, что данный гаджет совместим со всеми моделями умных часов Apple.

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