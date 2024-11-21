Apple выпустила новую бета-версию iOS 18.2

20 ноября Apple представила четвертую бета-версию iOS 18.2 для разработчиков. В iOS 18.2 beta 4 Apple сосредоточилась на исправлении ошибок и улучшении стабильности системы. Обновление доступно для загрузки «по воздуху».

Кроме iOS 18.2 beta 4 вышли:

iPadOS 18.2 beta 4

macOS Sequoia 15.2 beta 4

watchOS 11.2 beta 3

iOS / iPadOS 18.2 public beta 3

macOS Sequoia 15.2 public beta 3

Среди заметных изменений в iOS 18.2 public beta 3 (идентична iPadOS 18.2 beta 4) можно выделить следующие:

В приложении «Фотографии» временная шкала при перемотке видеороликов теперь отображает точное время в миллисекундах

Значки профилей пользователей в приложении «Почта» уменьшились

Настройки специальных возможностей Camera Control были добавлены в главную панель настроек Camera Control

Ознакомиться с наполнением предыдущих бета-версий можно в соответствующих материалах: iOS 18.2 beta 1, iOS 18.2 beta 2, iOS 18.2 beta 3.

Ожидается, что Apple выпустит обновления iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 и visionOS 2.2 в начале декабря.