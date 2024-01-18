Apple выпустила лимитированные AirPods Pro в честь китайского Нового года 

Компания Apple в честь приближающегося китайского Нового года выпустила специальную версию AirPods Pro. Отличительной чертой наушников является гравировка дракона на кейсе.

Кроме того, AirPods Pro поставляются с разъемом USB-C в коробке с красным драконом. С точки зрения характеристик и функционала наушники не отличаются от оригинальных.

Приобрести устройство можно через интернет-магазин Apple в Китае, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Вьетнаме и Макао. В Китае они обойдутся в 1899 юаней (~ 23 100 рублей).