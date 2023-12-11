Apple выпустила iOS 17.2

Обновление iOS 17.2 вносит ряд исправлений и добавляет новое приложение «Дневник». При помощи последнего, пользователь может записывать важные моменты из своей жизни.

Например, после похода в театр или на концерт, «Дневник» автоматически предложит записывать ключевые моменты события, а также добавит фото, видео, записи из приложения «Здоровья» и т.д.

Обладатели iPhone 15 Pro получили новое действия для «Кнопки действия». Интересно, что добавилась возможность записи 3D-видео для невышедшей гарнитуры Apple Vision Pro.

Вес обновления составляет около 1,3 ГБ.