Apple выпустила iOS 13.6
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Новости

Apple выпустила iOS 13.6

В апдейте появилась поддержка цифровых ключей Car Key, которые можно использовать для открытия дверей автомобиля. Пока такая возможность есть только у некоторых моделей BMW.

  • Snimok Ekrana 2020 07 15 V 21.24.07

Также появился новый пункт в меню настроек. С его помощью можно отключить автоматическую установку обновления.

  • Customize Automatic

Приложение Здоровье обзавелось пунктом «Симптомы» в который можно писать о своих заболеваниях и прочих изменениях.

  • Ios

Загрузить обновление можно из Настроек по Wi-Fi. Вес апдейта составляет 387 МБ.

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