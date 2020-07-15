Apple выпустила iOS 13.6

В апдейте появилась поддержка цифровых ключей Car Key, которые можно использовать для открытия дверей автомобиля. Пока такая возможность есть только у некоторых моделей BMW.

Также появился новый пункт в меню настроек. С его помощью можно отключить автоматическую установку обновления.

Приложение Здоровье обзавелось пунктом «Симптомы» в который можно писать о своих заболеваниях и прочих изменениях.

Загрузить обновление можно из Настроек по Wi-Fi. Вес апдейта составляет 387 МБ.