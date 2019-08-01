Apple выпустила 30 Вт зарядку за 4 тысячи рублей

Довольно неожиданно, и причем без всяких предупреждений, Apple выпустила новое зарядное устройство. Зарядка мощность 30 Вт получила модельный номер MY1W2. В качестве разъема используется USB-C. Стоит заметить, что его предшественник, зарядное устройства с номером MR2A2 – уже снят с производства и продажи.

Новое зарядное устройство будет работать с любым устройством Apple с разъем USB-C. Также Apple рекомендует его использовать в паре с 13-дюймовым MacBook Air, который получил дисплей Retina. Однако, такое предназначение не является предписанием, ведь новое зарядное устройство вполне совместимо и с iPhone и iPad Pro. Стоимость зарядки – 4566 рублей.

Напомним, что для Apple подобные маневры не новы, ведь еще два года назад произошло нечто подобное, когда вместо 29-ваттной зарядки в свет вышла та самая MR2A2. Если верить слухам, то линейка iPhone 12 лишится из комплекта поставки зарядного устройства, а поэтому будущим пользователям этого гаджета придется докупать зарядку. Так что выход MY1W2 как никогда пришелся кстати.