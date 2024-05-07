Apple убрала зарядки из европейских версий iPad Pro и iPad Air

Буквально вчера Apple представила четыре новых планшета – два iPad Air и две версии iPad Pro. Кроме обновлённых внутренностей и дизайна, Apple решили пойти на интересный шаг и убрать комплектный зарядный блок из версий планшетов, которые предназначены для Европы. При этом, под раздачу попали Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Великобритания и другие страны, что подтверждается данными с официального сайта Apple.

Любопытно, что комплектация для США осталась без изменений – планшет, кабель и зарядка мощностью 20 Вт. К тому же, цены на новые iPad на родном рынке Apple гораздо ниже, чем в европейских странах.

С чем связано такое решение, пока неизвестно.