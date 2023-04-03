Apple сократила вдвое производство чипов M2 из-за падения спроса на Mac

Издание The Elec сообщает, что завод TSMC приостановил производство чипов M2 по требованию Apple. Сейчас они используются в MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.

Процессоры не выпускали весь январь и февраль, а заново запустились только в марте. При этом, объемы производства уменьшились в два раза, по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что причиной тому — резкое падение продаж. Например, в прошлом году в четвертом квартале выручка Apple снизилась на 30% ($7,7 млрд), в 2021 году в этот же период компания заработала на Mac $10,9 млрд.