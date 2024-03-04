Apple сняла с продажи два MacBook Air

После анонса новых моделей MacBook Air с процессором M3 компания Apple сняла с продажи 15-дюймовый MacBook Air M2, а также MacBook Air M1.

Кроме того, Apple снизила стартовую цену 13-дюймового MacBook Air с чипом M2 до $999 (~91500 рублей). После запуска в июне 2022 года ноутбук предлагался по цене от $1199 (~109900 рублей), однако летом прошлого года стоимость снизилась до $1099 (~100700 рублей).

Таким образом, сейчас на сайте Apple для покупки доступны три MacBook Air:

13-дюймовый с М2 – от $999 (~91500 рублей)

13-дюймовый с М3 – от $1099 (~100700 рублей)

15-дюймовый с М3 – от $1299 (~118700 рублей)