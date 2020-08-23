Apple снимет с производства iPhone 11 Pro, Pro Max и iPhone XR

Похоже, что в Купертино активно готовятся к обновлению всей своей линейки смартфонов. И речь не только о новых SE, которые предположительно покажут в 2021 году.

До анонса iPhone 12 в октябре компания намерена свернуть производство моделей iPhone XR, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Суть в том, что производитель больше не хочет снижать цены на iPhone XR, вместо этого клиентам планируется предлагать iPhone SE 2020.

А вот две других модели убирают с рынка из-за скорого анонса двенадцатой линейки. То же самое в своё время произошло с iPhone XS и iPhone XS Max. Их сняли с производства незадолго до анонса iPhone 11.

Таким образом, компания явно хочет расширить своё присутствие на рынке и обновить существующие линейки решений. А появление новых моделей SE 2021 года позволит корпорации охватить больше пользователей, которые не готовы платить слишком много.

Напомним, что новая двенадцатая линейка смартфонов будет довольно дорогой. По крайней мере, это касается старших моделей.