Apple снимает с продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США

Apple объявила о прекращении продаж Watch Series 9 и Ultra 2 в США с 21 декабря. Это касается как официального сайта компании, так и розничных магазинов.

Причиной такого решения стал затяжной патентный спор с медицинской технологической компанией Masimo. В 2021 году она обвинила Apple в нарушении патента на технологию определения уровня кислорода в крови. Кроме того, речь шла о переманивании специалистов для интеграции этой функции в умные часы.

В конце октября Комиссия по международной торговле США подтвердила нарушение патента. Однако, окончательное решение за президентом США. У Джо Байдена есть неделя, чтобы наложить президентское вето, но исторически это происходит очень редко.

Apple заявила, что заранее принимает меры для выполнения требований, если все-таки постановление Комиссии будет одобрено. Компания обещает сделать все, чтобы оперативно вернуть на рынок США Watch Series 9 и Ultra 2.