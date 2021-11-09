Салфетка от Apple продаётся в Китае в разы дешевле

В прошлом месяце компания Apple начала продавать салфетки для протирания экранов за 1990 рублей. Но, как оказалось, в Китае они стоят дешевле. Если точнее, там стоимость «i-салфетки» составляет $2,5 в пересчёте с юаней. В рублях это чуть более 177 рублей. То есть, разница в 10 раз!

В магазине рилейлера Pinduoduo, как утверждается, продают ту же модель, что и в официальных магазинах Apple. Разница — только в отсутствии фирменного логотипа. Остальные же показатели идентичны.

При этом «бюджетная версия» есть в наличии, тогда как на сайте при заказе нужно ждать до 12 недель на доставку. При этом в Купертино отмечают, что салфетка может безопасно и эффективно очищать все дисплеи Apple, включая стеклянные панели с нанотекстурой. Также с её помощью можно вытирать почти все актуальные модели iPhone, iPad и Mac.

Конечно, мы все знаем о маркетинге от Apple, когда компания завышает в 2-4 раза стоимость новых iPhone. Но, похоже, сейчас там взяли новую высоту.