Apple пообещала разрешить менять экраны iPhone 13 в сторонних сервисах

Несколько дней назад в сети появилась информация, что самостоятельная замена экрана iPhone 13 может отключить Face ID, поскольку контролер между дисплеем и материнской платой не будет подходить к смартфону.

И вот теперь компания из Купертино сообщила, что она разрешает менять экран iPhone 13 в неофициальных мастерских. Соответствующее исправление, вероятно, появится в iOS 15.2. Это подтверждает версию о том, что сбой Face ID — это просто баг, который компания не исправила на релизе прошивки.

Отметим, что ранее компания Apple всеми силами противилась этому. В Купертино создавали всё новые проблемы для неавторизованных сервисов, чтобы те не могли менять экраны или другие компоненты iPhone. Однако это вызывало гнев пользователей. Не исключено, что теперь ситуация изменится в лучшую сторону.

При этом пока неясно, позволят ли подобные замены всем сервисам или только избранным.