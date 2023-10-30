Apple разрешила устанавливать программы в обход App Store, но есть нюанс

После обновления iOS 17.1 пользователи iPhone и iPad получили возможность устанавливать программы не только через App Store, но и при передаче файла .ipa с помощью AirDrop.

Однако, не обошлось без ограничений. Приложение будет работать только в том случае, если ранее оно было загружено из App Store с использованием вашего Apple ID и затем экспортировано с устройства. Если же оно было загружено с другого Apple ID, система потребует ввод данных этого аккаунта для доступа.

Функция может быть полезной для восстановления приложений, удаленных из App Store, особенно после покупки нового iPhone. Благодаря этому, использование сторонних программ на Mac для таких целей больше не требуется.

Предполагается, что Apple вводит эту функцию в ответ на требования Евросоюза, касающихся разрешения установки приложений из сторонних источников. Однако, официальных комментариев от Apple на этот счет пока нет.

Возможно, эта нововведение в iOS ещё не полностью реализовано, и Apple ненароком предоставила доступ к нему в данном обновлении. При этом данная возможность должна появиться на устройствах с обновлением iOS 17.3.