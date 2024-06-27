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Apple разрешила использовать неоригинальные запчасти для ремонта iPhone

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Валентин Снежин сегодня в 09:19

Apple опубликовала новый технический документ, согласно которому к концу 2024 года iPhone станет проще ремонтировать с использованием дисплеев и аккумуляторов от сторонних производителей.

Компания прекратит отключать функцию True Tone на неоригинальных дисплеях, и неоригинальные батареи будут отображать максимальную ёмкость и количество циклов заряда. Однако система будет предупреждать о невозможности проверки оригинальности батареи.

Предположительно, изменения будут реализованы в iOS 18 этой осенью.

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Источник:
Macrumors
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