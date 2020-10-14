Apple раскрыла стоимость ремонта экрана iPhone 12

Несколько дней назад Apple официально представила новую серию своих смартфонов iPhone 12, а также оснастила все модели поддержкой 5G.

Хотя на все смартфоны Apple действует годовая гарантия (в России два), она не покрывает расходы на случайные повреждения. Особенно часто в iPhone ломается дисплей от случайных падений или ударов. С каждой новой версией айфона, ремонт тачскрина становится более затратной. Теперь Apple обнародовала стоимость замены экрана в iPhone 12.

Apple подтвердила, что ремонт экрана iPhone 12 обойдётся в 279 долларов. Такая же цена будет и для iPhone 12 Pro. Самое интересное, что стоимость ремонта в Китае выйдет в 321 доллар.

Однако, если пользователь приобрел дополнительную гарантию AppleCare +, он может рассчитывать на заменту тача всего за 29 долларов. Стоимость подписки AppleCare+ начинается от 149 долларов для iPhone 12 и 12 Mini, а для моделей Pro она увеличивается на 50 долларов.