Apple работает над собственными спутниками для соединения всех iPhone
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Новости

Apple работает над собственными спутниками для соединения всех iPhone

Сейчас каждый смартфон подключается к мобильной сети и интернету через сотового оператора. Похоже, что Apple решила исправить ситуацию полностью под себя.

По сообщению источника Bloomberg в недрах Apple существует секретная команда разработчиков из 10 человек, которая работает над спутниковыми технологиями. Информацию подтвердил Тим Кук, но не уточнил над какими проектами трудятся специалисты.

Предположительно, компания запустит в космос около трёх тысяч спутников, которые будет соединять iPhone между собой. Таким образом Apple сможет самостоятельно контролировать канал связи, местоположение устройства и не быть зависимыми от сторонних операторов.

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