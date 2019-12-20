Apple работает над собственными спутниками для соединения всех iPhone

Сейчас каждый смартфон подключается к мобильной сети и интернету через сотового оператора. Похоже, что Apple решила исправить ситуацию полностью под себя.
По сообщению источника Bloomberg в недрах Apple существует секретная команда разработчиков из 10 человек, которая работает над спутниковыми технологиями. Информацию подтвердил Тим Кук, но не уточнил над какими проектами трудятся специалисты.
Предположительно, компания запустит в космос около трёх тысяч спутников, которые будет соединять iPhone между собой. Таким образом Apple сможет самостоятельно контролировать канал связи, местоположение устройства и не быть зависимыми от сторонних операторов.
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