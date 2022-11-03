Apple расскажет разработчикам, как использовать Dynamic Island в приложениях

Apple анонсировала онлайн-презентацию, посвященную вырезу Dynamic Island в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

На ней команда разработчиков расскажет о всех возможных сценариях и преимуществах использования этого выреза. Также Apple проведет лекции по тематическому дизайну и разработке приложений. Чтобы стать участником этого мероприятия, необходимо входить в программу Apple Developer Program.

Скорее всего, купертиновцы таким образом привлекают внимание разработчиков сторонних приложений к использованию интерактивного пространства в дисплее. На данный момент Dynamic Island используется в основном в родных приложениях Appe.