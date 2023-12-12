Apple предложила ЕС открыть платежную систему Apple Pay для всех

Компания Apple выразила готовность предоставить доступ к чипу NFC в iPhone для конкурентов в Евросоюзе. Это позволит использовать сторонние платежные средства, а не ограничиваться только Apple Pay, что являлось основной претензией банков к компании. Сейчас NFC-чип в iPhone используется исключительно для фирменного сервиса Apple Pay, ограничивая возможности других платежных приложений.

Такое решение позволит корпорации избежать публичных претензий со стороны Евросоюза относительно Apple Pay. По информации агентства Reuters, Еврокомиссия, прежде чем принять окончательное решение, может запросить мнение других организаций и пользователей.