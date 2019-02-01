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Новости

Apple подняла цены на всю технику в России

Только вчера Apple представила новый iPad Air и следующее поколение Apple Watch, а в России ценник уже значительно подскочил на все продукты компании, хотя в долларах стоимость без изменений.

Прошлогодний iPad седьмого поколения, оценивается в 29 990 рублей, хотя ранее его ценник был в районе 28 тысяч рублей. Аналогичная ситуация с Apple Watch. Если в США стоимость за Apple Watch Series 6 осталась в районе 399 долларов, то в России ценник вырос на целых четыре тысячи рублей, итого мы имеем часы за 37 тысяч рублей, вместо старых 33 тысяч.

  • Apple Watch 6

По всей видимости повышение коснётся будущих айфонов, которые могут быть представлены в октябре. Предварительная цена iPhone 12 может быть на уровне 70 тысяч рублей и это при условии, что он станет прямым наследником iPhone 11. А вот “Proшки” могут уйти за отметку 90 тысяч рублей и более.

Стоит обратить внимание, что рост цен связан не из-за политики Apple, а из-за значительного ослабления рубля к другим мировым валютам.

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