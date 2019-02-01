Apple подняла цены на всю технику в России

Только вчера Apple представила новый iPad Air и следующее поколение Apple Watch, а в России ценник уже значительно подскочил на все продукты компании, хотя в долларах стоимость без изменений.

Прошлогодний iPad седьмого поколения, оценивается в 29 990 рублей, хотя ранее его ценник был в районе 28 тысяч рублей. Аналогичная ситуация с Apple Watch. Если в США стоимость за Apple Watch Series 6 осталась в районе 399 долларов, то в России ценник вырос на целых четыре тысячи рублей, итого мы имеем часы за 37 тысяч рублей, вместо старых 33 тысяч.

По всей видимости повышение коснётся будущих айфонов, которые могут быть представлены в октябре. Предварительная цена iPhone 12 может быть на уровне 70 тысяч рублей и это при условии, что он станет прямым наследником iPhone 11. А вот “Proшки” могут уйти за отметку 90 тысяч рублей и более.

Стоит обратить внимание, что рост цен связан не из-за политики Apple, а из-за значительного ослабления рубля к другим мировым валютам.