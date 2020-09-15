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Новости

Apple представила совершенно новый iPad Air

Самый мощный iPad Air оснащён новым увеличенным дисплеем 10,9 дюйма на всю переднюю панель, новой камерой 12 Мп на задней панели и датчиком Touch ID нового поколения, а также получил ряд других обновлений

Сегодня компания Apple представила совершенно новый iPad Air — самый мощный, яркий и универсальный. Он доступен в пяти великолепных цветах и оснащён увеличенным дисплеем Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель. А улучшенные камера и система динамиков, новый датчик Touch ID в верхней кнопке и передовой процессор A14 Bionic, радикально увеличивающий производительность устройства, делают этот iPad Air самым мощным и функциональным в истории. Приобрести новый iPad Air можно будет со следующего месяца.

iPad Air обрёл совершенно новый дизайн. Тонкое и лёгкое устройство доступно в пяти великолепных цветах: серебристый, «серый космос», «розовое золото», зелёный и «голубое небо». Увеличенный дисплей Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель завораживает качеством изображения, которое обеспечивают 3,8 миллиона пикселей и продвинутые технологии: полностью ламинированный дисплей с антибликовым покрытием, технологией True Tone и поддержкой широкого цветового охвата P3.

  • Ipad 1
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Чтобы дисплей мог занять всю переднюю панель устройства, датчик Touch ID нового поколения был встроен в верхнюю кнопку. Все привычные функции Touch ID по‑прежнему доступны: он позволяет быстро, легко и безопасно разблокировать iPad Air, выполнять вход в приложениях или платить с помощью Apple Pay. Вместе с iPad Air можно использовать клавиатуру Magic Keyboard со встроенным трекпадом, которая удерживает устройство на весу, а также клавиатуру Smart Keyboard Folio и новые обложки Smart Folio. Кроме того, iPad Air поддерживает Apple Pencil и оснащён удобным магнитным креплением на боковой поверхности для подключения, зарядки и хранения карандаша.

Производительность iPad Air значительно увеличилась благодаря A14 Bionic, самому продвинутому процессору Apple на сегодняшний день. Процессор A14 Bionic справляется с самыми ресурсоёмкими приложениями. С ним ещё проще редактировать видео 4K, создавать прекрасные произведения искусства, играть в игры со сложной графикой и делать множество других полезных и приятных дел. Инновационная 5‑нанометровая технология производства позволила разместить в процессоре A14 Bionic 11,8 миллиарда транзисторов, что существенно повысило его производительность и энергоэффективность. Этот новейший чип серии A имеет новую 6‑ядерную конфигурацию, которая помогла увеличить производительность центрального процессора на 40%. Скорость обработки графики возросла на 30% благодаря новой 4‑ядерной графической архитектуре. А новая 16‑ядерная система Neural Engine процессора A14 Bionic вывела возможности машинного обучения на ещё более высокий уровень: она стала в два раза быстрее и теперь способна обрабатывать до 11 триллионов операций в секунду. Кроме того, A14 Bionic оснащён ускорителями машинного обучения 2‑го поколения, размещёнными на центральном процессоре, — они выполняют соответствующие вычисления до 10 раз быстрее. Вместе система Neural Engine, ускорители машинного обучения и высокопроизводительный графический процессор обеспечивают работу таких сложных функций, как распознавание изображений, обработка естественного языка, анализ движения и другие, прямо на устройстве.

Помимо фронтальной камеры FaceTime HD 7 Мп, iPad Air теперь оснащён камерой 12 Мп на задней панели — такой же, как у iPad Pro. С её помощью можно делать фото более высокого разрешения и снимать видео 4K. В горизонтальной ориентации благодаря двум динамикам новый iPad Air воспроизводит более объёмный стереозвук — для более полного погружения при просмотре видео.

Теперь iPad Air оснащается портом USB‑C, с помощью которого можно передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с — в 10 раз быстрее, чем раньше, подключать камеры, жёсткие диски и внешние мониторы с разрешением до 4K. Поддерживается подключение к скоростным сетям Wi‑Fi 6, а связь по сетям LTE стала до 60% быстрее.

Новый iPad Air будет доступен для заказа с октября по цене от 55 900 руб. (для модели Wi‑Fi) и от 67 900 руб. (для модели Wi‑Fi+Cellular). Доступны варианты с ёмкостью 64 ГБ и 256 ГБ.

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Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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