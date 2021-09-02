Apple пересмотрела политику в отношении сторонних сервисов

Недавний скандал разработчиков с Apple заставил компанию задуматься о пересмотре своей политики в App Store. Раньше компания не позволяла перенаправлять пользователей из приложения на сторонний ресурс. Это же касается и платежей, которые происходили непосредственно в экосистеме “яблочной” компании. Но этому пришел конец: Apple пересмотрела собственные правила и смягчила их в пользу сторонних сервисов.

Теперь, для некоторых приложений, которые есть в App Store, правила упростились. Так, разрешено содержать ссылки, ведущие на сторонние сайты. Это же касается и оплаты, а точнее, ее отсутствия для iOS. В основном это касается “читательских” приложений, то есть ПО, которое демонстрирует контент за пределами iOS.

Именно предыдущая политика компании стала камнем преткновения между ней и сторонними сервисами, которые обвиняли Apple в не честной конкурентноспособности. И касается это не только мелких разработчиков, но и крупных, уровня Spotify. Именно последняя подала жалобу в ЕС, что такие действия компании нарушают правила ведения честной конкурентной борьбы.

Данное решение было принято, как часть сделки с японским регулятором. Сначала казалось, что эти правила будут в пользу только японских разработчиков, но затем от представителей Apple вышло заявление, в котором они говорят о действии новых правил на глобальном рынке. Ожидается, что они вступят в силу в 2022 году и пока не ясно, как эти правила отразятся на ценах для пользователей, ведь комиссий лишаются не они, а разработчики.