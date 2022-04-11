Найден способ вернуть оплату через Apple Pay в России

Найден способ вернуть к жизни Apple Pay в России. О нём нам поведал читатель The GEEK.

На весь процесс уйдёт максимум три минуты. Для этого потребуется знать пароль от своего Apple ID и иметь iPhone под рукой. Далее делимся простой инструкцией:

Заходим на сайт iCloud.com

Вводим свой Apple ID

Переходим в раздел «Найти iPhone»

Вверху нажимаем «Все устройства» или выбираем на карте iPhone

Выбираем «Режим пропажи». Ничего не вводим, просто нажимаем «Далее»

Берём свой iPhone, разблокируем и заново вводим данные от Apple ID

После всех действий придёт уведомление от Wallet

Сразу отмечу, что если ранее карты не были добавлены в Wallet, то ничего не восстановится. Оплата будет проходить только через карту «Мир» и от банка «Тинькофф». Карта МИР от «Сбера» работать отказывается.

Пользуйтесь, рассказывайте друзьям, пока Apple не закрыла лазейку.

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