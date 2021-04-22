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Новости

Apple ограничила работу Touch ID на новой Magic Keyboard

Недавно представленный iMac с новой клавиатурой Magic Keyboard со встроенным Touch ID, не будет полностью поддерживать работу с iPad Pro.

Apple ограничила функционал клавиатуры с iPad Pro, а именно заблокировала возможность разблокировки планшета и оплаты через встроенный сканер отпечатков пальцев Touch ID. Почему Apple пошла на такой шаг – неизвестно.

Вместе с новым iPad Pro была представлена чехол-клавиатура Magic Keyboard с тачпадом. Стоимость устройства составляет 28 990 рублей.

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Источник:
Macrumors
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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