Apple ограничила работу Touch ID на новой Magic Keyboard

Недавно представленный iMac с новой клавиатурой Magic Keyboard со встроенным Touch ID, не будет полностью поддерживать работу с iPad Pro.

Apple ограничила функционал клавиатуры с iPad Pro, а именно заблокировала возможность разблокировки планшета и оплаты через встроенный сканер отпечатков пальцев Touch ID. Почему Apple пошла на такой шаг – неизвестно.

Вместе с новым iPad Pro была представлена чехол-клавиатура Magic Keyboard с тачпадом. Стоимость устройства составляет 28 990 рублей.