Apple не откажется от ПО, обнаруживающего запрещенные фотографии

Большинству известно, как компания Apple дотошно относится к своим устройствам и файлам, которые на них хранятся. Недавно компания запустила алгоритм, который ищет на устройствах запрещенные фотографии. К таким относятся изображения, где есть элементы сексуального насилия над детьми (CSAM). К сожалению, алгоритм пока не особо справляется со своими обязанностями. Это вызвало шквал критики за его введение и работу.

Если количество подобных изображений на устройстве от Apple достигнет 30, тогда ПО бьет тревогу и компания проверяет владельца устройства. Ввиду того, что работа этого алгоритма пока не оптимизирована, были случаи фейкового срабатывания тревоги, а многие пользователи боятся, что их изображения ошибочно могут посчитаться системой, как запрещенные. В ответ на возмущения представители Apple согласились искать подобные изображения, но только те, что были сертифицированы информационными центрами в разных странах.

Но даже с такой критикой Apple не намерена прекращать работу над своим алгоритмом. Представители компании заявляют, что с улучшением работы ПО, количество разрешенных изображений на устройствах будет уменьшаться. На самих же устройствах будет присутствовать зашифрованная база данных таких изображений, которые прошли проверку нескольких организаций. Таким образом, компания пытается уменьшить количество ложных срабатываний.

Компания признала, что недостаточно хорошо изучила работу алгоритма. Это повлияло на критику извне. В частности, особенно недовольными были группы влиятельных лиц из сферы политики, а также собственные сотрудники, которые не хотят мириться с тем, что компания рискует потерять авторитет в области защиты конфиденциальных данных пользователей.