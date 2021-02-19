Apple начала искать специалистов для разработки связи 6G

Мобильные сети пятого поколения только-только начинают свой путь в развитых странах, а компании уже готовят 6G. Корпорация Apple, как сообщается, ищет специалистов по сетям 6G. Компания уже разместила несколько вакансий по этой теме.

Отметим, что Apple входит в альянс ATIS, который занимается разработкой и внедрением 6G. Ещё там есть Google, HP, Intel, LG и другие. И, хотя пока неизвестно, когда именно запустят новое поколение сети, однако работа в этом направлении уже идёт.

Предполагается, что сети нового поколения появятся к 2030 году.