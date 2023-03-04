Apple может скоро представить жёлтый iPhone 14

Apple планирует представить новые смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете, сообщает японский блог MacOtakara.

Предыдущим айфоном в таком цвете был iPhone 11. Как отмечает источник, компания обычно выпускает новые цвета весной, чтобы подстегнуть продажи устройств. Пока неизвестно, будет ли желтый цвет доступен для iPhone 14 Pro, так как он может слишком сильно напоминать уже существующий золотой вариант.

iPhone 11 в желтом цвете

Источники портала MacRumors сообщили, что компания планирует провести анонс новых продуктов на следующей неделе, но не уточнили, о каких именно устройствах идет речь.