Apple может представить Apple Glasses уже в этом году

Apple Glasses – интересный продукт, о котором мы только и слышали. Правда, представители Apple намекали на то, что работа над этим продуктом идет, но, когда он выйдет на рынок или хотя бы его, покажут – неизвестно. А вот Минг-Чи Куо – аналитик, который специализируется на «яблочных» устройствах сделал интересное заявление, которое касается именно Apple Glasses.

Так вот, Минг-Чи Куо уверяет, что раньше 2022 года ожидать появление Apple Glasses в продаже не стоит. Естественно, что презентация умных очков от Apple произойдет немного ранее. С этим высказыванием в корне не согласен Джон Проссер, еще один аналитик, специализирующийся в этой же теме.

Д. Проссер утверждает, что Минг-Чи Куо не прав. «Никогда не думал, что буду оспаривать мнение самого Минг-Чи Куо, но он не прав». В свою пользу Проссер приводит доводы о том, что Apple Glasses будут доступны для покупки уже в конце весны или начале лета следующего года. «Я их видел, они невероятны красивы», – сказал Проссер.

Более того, Проссер утверждает, что Apple покажет собственные умные часы совсем скоро, буквально, в ближайшие месяцы. Что касается самих Apple Glasses, то они получат дисплей с высоким разрешением. А вот обработка информации будет происходить в смартфоне, что сделает очки тонкими и необычайно легкими. Сами очки получат новую ОС – rOS. Пользователи же получат возможность использовать сенсорные панели, жесты для головы и голосовое управление.