Apple избавится от Beats и выпустит пару дорогих наушников

По всей видимости Apple хочет укрепить собственные наушники на рынке, а бренд Beats оставить в далёком прошлом. Для осуществления замыслов, компания может представить несколько новинок.

По данным авторитетного аналитика Джона Проссера, а именно его прогнозы часто подтверждаются, Apple в текущем году представит две новинки: накладные и спортивные беспроводные наушники.

You ready for this? 👀



Apple Over-Ear Headphones

Codename: B515

(Think Beats 700)

$350

Aimed for WWDC



AirPods X

Codename: B517

For sports/running

(think Beats X)

~$200

Aimed for Sept/Oct



☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”



End goal: phase out Beats 🤫 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 7, 2020

У полноразмерной модели пока нет точного названия, но на них ссылаются как Apple Over-Ear Headphones, с кодовым именем B515. Стоимость новинки будет около 350 долларов (около 25 тысяч рублей).

Вторая модель будет иметь классическую форму AirPods и назовут её AirPods X, кодовое имя B517. Наушники ориентированы для спорта и бега. Ценник составит 200 долларов (около 15 тысяч рублей).

Apple планировала представить полноразмерные наушники весной на WWDC, но из-за нового коронавируса его отменили и перенесли в онлайн. По всей видимости их покажут с новым iPhone SE. Компактные AirPods X анонсируют в сентябре вместе с новой линейкой iPhone 12.

Аналитик Проссер уверен в своих источниках. Кроме того, он отметил, что продукты бренда Beats отдают сотрудникам Apple со скидкой до 40%, чтобы быстрее избавиться от остатков на складе. Ведь Beats принадлежит Apple и компания хочет навсегда избавиться от него, чтобы сосредоточиться на AirPods.