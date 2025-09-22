Apple добавила пять новых языков в AirPods Live Translation с релизом iOS 26.1 beta

Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.1. Обновление добавило новые языки для AirPods Live Translation и Apple Intelligence, однако поддержки русского языка пока нет.

AirPods Live Translation

Функция перевода в реальном времени теперь работает на следующих языках:

китайском (мандаринский, упрощённый и традиционный),

итальянском,

японском,

корейском.

Apple Intelligence

ИИ-функции стали доступны ещё на восьми языках:

китайский (традиционный),

датский,

нидерландский,

норвежский,

португальский (Португалия),

шведский,

турецкий,

вьетнамский.

Пользователи из России по-прежнему лишены поддержки русского языка как в Apple Intelligence, так и в Live Translation. Для локального рынка это значит, что ключевые ИИ-возможности Apple пока остаются недоступными в полном объёме, несмотря на расширение списка поддерживаемых языков по всему миру.