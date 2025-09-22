Apple добавила пять новых языков в AirPods Live Translation с релизом iOS 26.1 beta

Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.1. Обновление добавило новые языки для AirPods Live Translation и Apple Intelligence, однако поддержки русского языка пока нет.
AirPods Live Translation
Функция перевода в реальном времени теперь работает на следующих языках:
- китайском (мандаринский, упрощённый и традиционный),
- итальянском,
- японском,
- корейском.
Apple Intelligence
ИИ-функции стали доступны ещё на восьми языках:
- китайский (традиционный),
- датский,
- нидерландский,
- норвежский,
- португальский (Португалия),
- шведский,
- турецкий,
- вьетнамский.
Пользователи из России по-прежнему лишены поддержки русского языка как в Apple Intelligence, так и в Live Translation. Для локального рынка это значит, что ключевые ИИ-возможности Apple пока остаются недоступными в полном объёме, несмотря на расширение списка поддерживаемых языков по всему миру.
