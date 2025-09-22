Apple добавила пять новых языков в AirPods Live Translation с релизом iOS 26.1 beta | The GEEK
Apple добавила пять новых языков в AirPods Live Translation с релизом iOS 26.1 beta

Apple выпустила первую бету iOS 26.1: функции Apple Intelligence и Live Translation получили новые языки, но поддержки русского так и не добавили.
Валентин Снежин сегодня в 22:07

Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.1. Обновление добавило новые языки для AirPods Live Translation и Apple Intelligence, однако поддержки русского языка пока нет.

AirPods Live Translation

Функция перевода в реальном времени теперь работает на следующих языках:

  • китайском (мандаринский, упрощённый и традиционный),
  • итальянском,
  • японском,
  • корейском.

Apple Intelligence

ИИ-функции стали доступны ещё на восьми языках:

  • китайский (традиционный),
  • датский,
  • нидерландский,
  • норвежский,
  • португальский (Португалия),
  • шведский,
  • турецкий,
  • вьетнамский.

Пользователи из России по-прежнему лишены поддержки русского языка как в Apple Intelligence, так и в Live Translation. Для локального рынка это значит, что ключевые ИИ-возможности Apple пока остаются недоступными в полном объёме, несмотря на расширение списка поддерживаемых языков по всему миру.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

