Apple и Google внедрят мониторинг коронавируса в свои ОС
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Новости

Apple и Google внедрят мониторинг коронавируса в свои ОС

Apple и Google объединяются для разработки новой технологии, которая поможет медикам отслеживать контакты людей, которые заразились коронавирусом. В компаниях отмечают, что отслеживание будет происходить соблюдая неприкосновенность личной жизни и безопасность пользователя

Технология будет внедряться поэтапно, также она попадёт в операционные системы компаний iOS и Android.

Интерфейс API обещают разработать к маю, он позволит взаимодействовать устройствам с операционными системами Android и iOS. Широкое взаимодействие облегчит использование специальных приложения для медицинских учреждений.

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