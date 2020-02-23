Apple и Google внедрят мониторинг коронавируса в свои ОС

Apple и Google объединяются для разработки новой технологии, которая поможет медикам отслеживать контакты людей, которые заразились коронавирусом. В компаниях отмечают, что отслеживание будет происходить соблюдая неприкосновенность личной жизни и безопасность пользователя

Технология будет внедряться поэтапно, также она попадёт в операционные системы компаний iOS и Android.

Интерфейс API обещают разработать к маю, он позволит взаимодействовать устройствам с операционными системами Android и iOS. Широкое взаимодействие облегчит использование специальных приложения для медицинских учреждений.