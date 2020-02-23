Apple готовит новый 13-дюймовый MacBook Pro

Apple выпустит новый MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем. Он получит мощную начинку, большую оперативную и встроенную память, чем предыдущее поколение.

По информации инсайдеров, обновлённый MacBook Pro будет работать на новейшем процессоре Intel Core i7-1068NG7 семейства Ice Lake-U, которое до сих пор официально не представлено. У него будет четыре вычислительных ядра, а тактовая частота составит 2,3 ГГц с максимальным разгоном до 4,1 ГГц.

New config tested (2020 13" Macbook Pro)

> i7-1068NG7 2.3GHz base 4.1GHz boost

> 32GB of RAM

> 4TB SSD https://t.co/XmLXiz5jFT — _rogame (@_rogame) April 29, 2020

Также увеличится объём оперативной памяти до 32 Гб, а размер SSD составит от 2 до 4 Тбайт.

Ожидается, что будут доступны более простые комплектации на процессоре Core i5 и с меньшим объёмом оперативной памяти. Топовая конфигурация обойдётся покупателю более 3000 тысяч долларов. Самое приятное, что изменится механизм клавиатуры с “бабочки” на “ножницы”.

Есть предположения, что размер дисплея увеличится до 14 дюймов, но корпус останется прежним, как у 13-дюймовой версии.

Выход обновлённого MacBook Pro ожидается этим летом.