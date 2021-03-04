Apple готовит iPad Mini Pro с экраном на 8,9 дюйма

Китайские источники сообщают, что Apple может выпустить новый iPad Mini в первой половине 2021 года. Если точнее, это произойдёт, вероятно, уже в марте, а новинка будет относиться к категории Pro.

Как сообщается, новинка может получить кнопку Home со встроенным дактилоскопическим датчиком Touch ID, а также разъём Lightning. Другая версия утверждает, что будет Face ID, разъём USB-C,и тонкие рамки. В этом случае ожидается дизайн, как у iPad Pro и iPad Air 4.

В аппаратном плане обещан экран с диагональю 8,9 дюйма. При этом планшету приписывают процессор Apple A14 Bionic, 4 ГБ ОЗУ и 64, 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Наверняка будет версия с поддержкой мобильной сети, но вряд ли 5G.

Дата анонса, релиза, цена и другие данные пока не уточняются.