Apple раскрыла подробности о работе адаптера с двумя разъёмами USB-C

Apple поделилась документом, в котором рассказала как будет работать новый 35-ваттный адаптер питания с двумя портами. В большинстве случаев, мощность будет распределяться равномерно.

Например, если одновременно заряжать MacBook и iPhone/iPad, каждый гаджет будет получать по 17,5 Вт. Аналогичная ситуация и при зарядке двух iPhone или iPhone/iPad.

Если к адаптеру подключать что-то из аксессуаров — AirPod/Apple Watch, то они получат 7,5 Вт, а более мощное устройсво (MacBook/iPhone/iPad) — 27,5 Вт.

Apple представила адаптер с двумя разъемами на конференции WWDC 2022. Новинка будет поставляться в комплекте с MacBook Air на M2, но также доступна для покупки отдельно за $59.

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