Apple готовит док-станцию для iPad

Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple планирует выпустить док-станцию для iPad. Предполагается, что она будет позволять использовать iPad в качестве умного экрана (Smart Display) для управления системой умного дома. Вдохновлялась компания недавно анонсированной подставкой от Google для Pixel Tablet.

Pixel Tablet с док-станцией

Док-станцию купертиновцы предложат размещать на кухонном столе, в гостиной или на прикроватной тумбочке. Она позволит совершать звонки через FaceFime и настраивать работу других устройств умного дома в более удобном форм-факторе.

Однако, док-станцию для iPad не стоит ждать в ближайшем анонсе Apple. На днях компания должна представить iPad 10-покоелния и обновленный iPad Pro.

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