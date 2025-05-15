Новости

Apple добавит управление взглядом в Vision Pro

Новую возможность планируют представить на WWDC 2025 в составе visionOS 3.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 09:35

Apple тестирует новую функцию управления в гарнитуре Vision Pro — прокрутку интерфейса с помощью взгляда. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg, ссылаясь на источники внутри компании. Официальный анонс ожидается на конференции WWDC в июне 2025 года, вместе с выходом операционной системы visionOS 3.

По данным Гурмана, технология будет поддерживаться во всех встроенных приложениях Apple, а также станет доступна для сторонних разработчиков. Технические детали пока не раскрыты. Предполагается, что прокрутка будет активироваться при фокусировке взгляда на краю интерфейса или специальной зоне прокрутки.

Управление взглядом в ограниченном виде уже реализовано в системе через функцию Dwell Control, которая позволяет выполнять простейшие действия при задержке взгляда на объекте. Однако эта технология разработана для пользователей с ограниченными возможностями и неудобна в обычном использовании.

На данный момент управление прокруткой в Vision Pro выполняется с помощью жестов рукой, Bluetooth-мыши или контроллеров. Внедрение полноценного управления через отслеживание взгляда может упростить взаимодействие с гарнитурой и повысить её привлекательность для массовой аудитории.

Apple активно развивает технологии eye-tracking как часть стратегии по улучшению пользовательского опыта и продвижению платформы visionOS.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
The Verge
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Galaxy S25 Edge высмеял iPhone в рекламе с шарами
сегодня в 09:52
Apple добавит управление взглядом в Vision Pro
сегодня в 09:35
ChatGPT обновился: новые модели GPT-4.1 и mini пришли на смену GPT-4.0
сегодня в 08:47
Паника из-за утечки Steam оказалась фейком
вчера в 23:12
Глобальный запуск realme GT 7 состоится 27 мая в Париже
вчера в 15:15
Huawei Nova 14 появился на официальных пресс-тизерах
вчера в 13:48
Яндекс запустил обновлённый магазин умных устройств с Алисой
вчера в 13:35
Цены на iPhone 16 в Китае обрушились на 30%
вчера в 10:46
YouTube вчетверо обогнал VK по объёму рекламы у блогеров в России
вчера в 10:11
«Плюс Сити» расширился: теперь шаги в реальности приносят награды в игре
13.05.2025

Обзоры на The GEEK