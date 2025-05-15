Apple добавит управление взглядом в Vision Pro

Apple тестирует новую функцию управления в гарнитуре Vision Pro — прокрутку интерфейса с помощью взгляда. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg, ссылаясь на источники внутри компании. Официальный анонс ожидается на конференции WWDC в июне 2025 года, вместе с выходом операционной системы visionOS 3.

По данным Гурмана, технология будет поддерживаться во всех встроенных приложениях Apple, а также станет доступна для сторонних разработчиков. Технические детали пока не раскрыты. Предполагается, что прокрутка будет активироваться при фокусировке взгляда на краю интерфейса или специальной зоне прокрутки.

Управление взглядом в ограниченном виде уже реализовано в системе через функцию Dwell Control, которая позволяет выполнять простейшие действия при задержке взгляда на объекте. Однако эта технология разработана для пользователей с ограниченными возможностями и неудобна в обычном использовании.

На данный момент управление прокруткой в Vision Pro выполняется с помощью жестов рукой, Bluetooth-мыши или контроллеров. Внедрение полноценного управления через отслеживание взгляда может упростить взаимодействие с гарнитурой и повысить её привлекательность для массовой аудитории.

Apple активно развивает технологии eye-tracking как часть стратегии по улучшению пользовательского опыта и продвижению платформы visionOS.