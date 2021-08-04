Apple добавила новые видеокарты AMD для Mac Pro

Apple начала предлагать новые варианты конфигурации для Mac Pro. Это произошло в тот же день, когда в продаже появилась клавиатура Magic Keyboard с Touch ID отдельно от iMac.

На выбор доступно две новых видеокарты AMD в различных модификациях:

Radeon Pro W6800X: 32 ГБ – 240 тыс. руб.

Radeon Pro W6800X Duo: два графических чипа по 32 ГБ – 520 тыс. руб.

Radeon Pro W6900X: 32 ГБ, 560 тыс. руб.

Radeon Pro W6900X Duo: два графических чипа по 32 ГБ – 1,16 млн руб.

Radeon Pro W6800X: 64 ГБ – 460 тыс. руб.

Radeon Pro W6800X Duo: два графических чипа по 64 ГБ – 960 тыс. руб.

Также видеокарты появятся в продаже отдельно для владельцев Mac Pro. Но их список и стоимость пока неизвестны.