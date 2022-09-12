Apple добавит в iOS 16 функцию Clean Energy Charging

В свежем пресс-релизе Apple, который посвящён выходу iOS 16, компания указала на нововведение под названием «Clean Energy Charging».

Пока Apple только упомянула функцию Clean Energy Charging и написала, что она появится в скором обновлении. Есть только краткое объяснение:

Сама функция направлена ​​​​на уменьшение углеродного следа iPhone за счет оптимизации времени зарядки, когда сеть использует более чистые источники энергии.

Основываясь на текущем объяснении Apple, похоже, что iOS 16 попытается разгрузить зарядку iPhone до того времени, пока не будет доступно больше чистой энергии. Примечательно, что это происходит на фоне опасений по поводу пропускной способности электросетей в таких штатах, как Техас и Калифорния.

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