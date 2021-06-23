Apple предложила перейти на Android тем, кто хочет устанавливать приложения в обход App Store

Директор по вопросам конфиденциальности Apple Эрик Нойеншвандер в интервью американскому деловому журналу Fast Company заявил, что если пользователи хотят устанавливать приложения минуя App Store, то им лучше перейти на Android.

По его мнению, iOS не та платформа, которая создана для сторонних магазинов приложений.

Кому нужен прямой доступ к приложениям без тщательной модерации, могут загружать их на другие платформы. Пользователи iOS знают, что их нельзя заманить в темный переулок, где они получат приложение без предварительной проверки. — Эрик Нойеншвандер

В 2020 и 2021 году Apple начала часто сталкиваться с критикой в свой адрес из-за жёстких ограничений в App Store. Также компания опубликовала новое руководство с объяснениями, почему не может допустить сторонние магазины приложений на iOS.

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