Apple запатентовала футляр с сенсорным дисплеем для AirPods

В Управлении по патентам и товарным знакам США опубликовали патент на кейс для AirPods со встроенным экраном. Apple решила зарегистрировать разработку еще в сентябре 2021 года.

Предполагается, что с помощью сенсорного дисплея можно будет переключать музыку, регулировать звук и переподключаться к другим устройствам.

В одном из вариантов Apple предполагает управлять Apple Music через кейс с помощью экрана, еще в одном — чехол реагирует на определенные жесты, такие как нажатия и пролистывания для навигации по контенту и вызова Siri.

В любом случае, в ближайшее время внедрения этой технологии ждать не стоит. Будем надеется, что она вообще появится, а патент не останется только патентом.