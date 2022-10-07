Apple готовит 27-дюймовый mini-LED монитор

Компания Apple намерена выпустить монитор с 27-дюймовым mini-LED экраном. Как заявил аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг, он выйдет в первом квартале 2023 года.

Первоначально планировалось, что новинку покажут на WWDC 2022, но затем он уточнил, что презентацию отложат до октября этого года. Как ожидается, монитор будет поддерживать частоту обновления до 120 Гц, другие спецификации не сообщаются.

Внешне монитор будет похож на Studio Display, но окажется дороже. Отметим также, что Studio Display и Pro Display XDR останутся в продаже после того, как Apple выпустит новый mini-LED монитор.

Цена новинки пока неизвестна.

Также этим летом были показаны любительские концепты iMac на M2 в разных цветах.

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