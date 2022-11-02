Анонсированы модульные часы Huawei Watch GT Cyber

Компания Huawei анонсировала новые умные часы Huawei Watch GT Cyber. Эта модель примечательна тем, что позволяет заменить не только ремешок, но и всю переднюю рамку. Это позволит кастомизировать часы куда больше, чем обычно.

На данный момент предусмотрены 3 сменных рамки в спортивном стиле и столько же в классическом.

Часы позволяют совершать звонки, управлять музыкой, отслеживают активность и качество сна. При этом их корпус, как утверждается, выдерживает погружение на глубину до 50 метров.

Продажи в Китае стартуют с 10 ноября за 1288 и 1488 юаней (10 890 и 12 590 рублей) за спортивную и классическую версии. Даты выхода на глобальный рынок не уточняются.